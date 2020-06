Finale Coppa Italia serie C sabato 27 a Cesena

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - E' stata fissata definitivamente a sabato prossimo, 27 giugno, con inizio alle ore 20,45 e diretta tv su RaiSport, la finale della Coppa Italia di Serie C fra Juventus Under 23 e Ternana. Lo fa sapere la Lega Pro, precisando che la partita si giocherà all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena.

In caso di parità al 90', viene spiegato in una nota, si giocheranno due tempi supplementari e se il risultato sarà ancora di pareggio verranno tirati i calci di rigore. (ANSA).