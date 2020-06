Salone Libro anche d'estate, nuovo format SalTo Notte

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Il Salone Internazionale del Libro di Torino torna per l'estate con SalTo Notte: un nuovo format sperimentale che darà voce a editori, autori italiani e stranieri, e abiterà in tarda serata alcuni spazi simbolici della cultura italiana che, tra fatica e incertezza, stanno ripartendo. SalTo Notte sarà un esperimento nuovo, a tarda sera, perché "la notte porta consiglio" e offre un modo diverso di stare insieme. Dal 23 giugno saranno sei gli appuntamenti - tutti i martedì dalle 22.30 - trasmessi in streaming su salonelibro.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Salone. I video degli incontri rimarranno disponibili sul sito e sul canale YouTube anche dopo la messa in onda.

A Torino, Napoli, Milano e Roma, il Salone entrerà in musei, biblioteche, librerie e spazi di produzione culturale. Ogni puntata sarà un susseguirsi di incontri, animati da voci del mondo della cultura, della letteratura, della musica, delle arti, dell'editoria, con Nicola Lagioia, i curatori editoriali e tutta la squadra che lavora al Salone. Interviste esclusive; nuove uscite editoriali, la rubrica 'Dall'oggi al domani, le parole per dirlo' condotta da Loredana Lipperini e, tra gli ospiti, Javier Cercas con Giancarlo De Cataldo, Bret Easton Ellis, Esther Safran Foer, Thomas Piketty, Igiaba Scego, Nino D'Angelo, The Jackal, Pop X.

Si parte da Torino dalla Nuvola Lavazza e si prosegue: il 30 giugno a Napoli, alle Gallerie d'Italia - Palazzo Zevallos Stigliano di Intesa Sanpaolo; il 7 luglio a Roma, al Teatro India; il 14 luglio a Milano, alle Gallerie d'Italia - Piazza Scala di Intesa Sanpaolo; il 21 luglio di nuovo a Roma, alla Libreria Tuba; per finire dove si è partiti, a Torino, il 28 luglio alla Biblioteca civica Villa Amoretti. (ANSA).