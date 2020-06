'Gran Paradiso dal Vivo' si arricchisce di 3 nuove sezioni

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Torna, nella sua terza edizione e nonostante l'emergenza sanitaria, la rassegna Gran Paradiso dal Vivo - Festival di Teatro Natura, dal 27 giugno al 19 luglio nelle valli piemontesi, promossa dal Parco Nazionale Gran Paradiso in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e il contributo dell'Unione Montana Gran Paradiso e dell'Unione Montana Valli Orco e Soana.

"Le nostre valli - commenta il presidente del Parco, Italo Cerise - caratterizzate da ambienti straordinari e selvaggi, sono lo scenario perfetto per il programma, che da sempre declina la riscoperta dell'antico legame tra Uomo e Natura con l'aiuto di compagnie di altissimo profilo provenienti da tutta Italia e anche dal Madagascar.

Quest'anno il Festival si arricchisce di tre nuove sezioni: 'TeatroNatura', con la Compagnia O Thiasos TeatroNatura; 'Senza Quinte e Sipario' realizzato negli spazi aperti antropizzati e 'Questo parco è uno Spettacolo' con eventi per le famiglie. In tutto sono 10 spettacoli, fino al 19 luglio, nei Comuni di Alpette, Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone e Valprato Soana. (ANSA).