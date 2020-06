Torino Spiritualità, tema il Respiro

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - E' dedicata al Respiro la 16/a edizione di Torino Spiritualità, che torna dal 24 al 27 settembre per quattro giorni di riflessione attraverso l'incrocio di fedi, culture e religioni. Un tema che si immerge nel presente segnato dall'emergenza Covid-19, per un festival che diventa occasione di approfondimento e incontro, crescita personale e scambio di idee. Anche per questo il festival - progetto di Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Teatro Stabile Torino - cambierà forma: la situazione attuale impone regole che possono diventare un'occasione per vivere la cultura in modo diverso, ma ugualmente coinvolgente. Incontri diffusi in spazi non convenzionali per vivere la città, itinerari urbani da fare insieme, eventi online per coinvolgere il territorio nazionale, per un festival sempre più inclusivo.

Nei due weekend che precedono l'avvio della manifestazione tornano le Camminate spirituali, ma quest'anno le mete non saranno solo montane, perché anche in città, con le giuste guide, è possibile godere della bellezza della natura. Anteprima di Torino Spiritualità online: venerdì 19 giugno, alle18.30 in diretta sulla pagina Facebook del Circolo dei lettori, su quella di Torino Spiritualità e su circololettori.it: Vito Mancuso, scrittore e teologo, presenterà il suo ultimo libro in anteprima con Armando Buonaiuto, curatore del festival. (ANSA).