Calcio: Juve; sorella CR7 al veleno, da solo non fa miracoli

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Perdere due trofei consecutivi, nella stessa stagione non è da Cristiano Ronaldo. Ad amplificare la delusione e lo scontento di CR7 ci pensa oggi la sorella, Elma Aveiro, con una frecciata sul proprio profilo Intasgram dove compone un mix di 4 immagini di Ronaldo sconsolato durante la premiazione della Coppa Italia all'Olimpico di Roma: "Cosa altro puoi fare? Niente di più. Il mio tesoro da solo non fa miracoli. Non riesco a capire come si possa giocare in questo modo", è il dardo scagliato da Elma Aveiro, che su Instagram ha 390 mila followers. (ANSA).