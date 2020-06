Appendino, ancora tanti progetti per Torino

(di Alessandro Galavotti) (ANSA) - TORINO, 18 GIU - Nel suo ufficio, al piano nobile del Palazzo di città, accanto alla scrivania c'è una grande lavagna su cui scrive temi e idee. Parole chiave, alcune cerchiate altre collegate tra loro da frecce, come "lavoro", "innovazione", "mobilità sostenibile". "E' il mio modo di prendere appunti e, così, di ragionare", spiega Chiara Appendino, che quattro anni fa vinceva il ballottaggio contro il sindaco uscente, Piero Fassino, e a soli 32 anni diventava sindaca di Torino. "Abbiamo avuto delle difficoltà, è innegabile, ma sono anche molto soddisfatta di alcuni risultati che abbiamo raggiunto", sottolinea in una intervista all'ANSA la prima cittadina del Movimento 5 Stelle.

"Il Movimento 5 Stelle, una forza nuova, si è trovato al governo della città dopo anni di continuità politica. Non è semplice quando, dopo aver fatto opposizione, sei alla prima esperienza", osserva Appendino, che nel tracciare il bilancio di questi primi quattro anni ammette di avere avuto un problema "di classe dirigente subito pronta e formata". "Penso però che ciascuno di noi - sottolinea - abbia compreso che cosa significa prendersi la responsabilità di governo, che vuol dire trasformare in progetti reali i valori in cui si crede".

E' il caso secondo Appendino, per esempio, della mobilità sostenibile: "Ho sempre creduto nella tutela dell'ambiente e questo si è tradotto in 40 chilometri di piste ciclabili, più altri cento in arrivo e poi monopattini, biciclette. Nonostante le critiche ci sono riuscita", afferma, consapevole del fatto che non sempre è stato così. "Sull'acqua pubblica, un punto del nostro programma, abbiamo fatto un percorso, approvato una delibera, siamo andati in assemblea ma non abbiamo ottenuto i voti per portare a fondo la battaglia - prosegue - Ma questo non significa che sia stata persa per sempre".

La mascherina appoggiata al mobile vicino alla sedia da cui parla ricorda l'emergenza Coronavirus e il difficile periodo del lockdown e delle sue conseguenze. "Le crisi generano scenari difficili, ma chi amministra deve cercare di trasformarle, per quanto possibile, in opportunità - sostiene - Abbiamo una priorità, quella del lavoro, e due grandi filiere che generano sul territorio occupazione: l'industria e il turismo. Per quanto riguarda la prima stiamo accelerando sul polo aerospaziale e sull'automotive, grazie anche alle risorse stanziate nell'ultima finanziaria dal governo. Pensiamo di poter partire con i cantieri nei primi mesi del 2021". Quanto al turismo, "è chiaro che con il Covid stia soffrendo - riflette la prima cittadina - ma dobbiamo riuscire a riprendere ritmo, puntando all'inizio sul turismo nazionale, per poi sviluppare una offerta internazionale che si colleghi all'appuntamento con le Atp Finals", il torneo di tennis più importante del mondo che Torino ospita dal prossimo anno.

I progetti, insomma, non mancano. "Il mandato non è ancora chiuso, abbiamo ancora un anno davanti e tante cose da fare", conclude Appendino, che non ha ancora sciolto le riserve su una eventuale ricandidatura. "La mia decisione arriverà in autunno - ribadisce - ma una cosa è certa: continuerò a fare politica e ad occuparmi della mia città. In questi anni abbiamo avviato tanti progetti, che mi stanno tutti a cuore, e continuerò a seguirli.

Non importa con che ruolo o da dove".