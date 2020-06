Stallo in Consiglio regionale, domani Cirio vede minoranze

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Stallo in Consiglio regionale del Piemonte, dopo che la maggioranza di centrodestra ha presentato un emendamento sul provvedimento omnibus per rendere meno restrittiva l'attuale legge piemontese contro la ludopatia.

Centrosinistra e Movimento 5 stelle accusano infatti gli avversari politici di "un colpo di mano per bypassare la discussione democratica" in materia. L'ennesimo, hanno elencato, dopo quello di ieri per privatizzare il Csi, e gli emendamenti messi in campo per liberalizzare la caccia.

In mattinata l'Aula virtuale è rimasta per lo più sospesa, mentre dietro le quinte le forze politiche cercavano un'intesa per andare avanti. Nel pomeriggio l'assessore ai rapporti con il Consiglio, Maurizio Marrone, ha annunciato la disponibilità del governatore Alberto Cirio a incontrare l'opposizione domani. I lavori sono ripresi, ma sono tuttora incagliati sugli interventi delle minoranze che chiedono di chiuderli in attesa dell'incontro con il governatore. Intanto gli emendamenti di opposizione stanno andando alle stelle: solo Luv è già arrivata a depositarne oltre quattromila. (ANSA).