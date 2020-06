Regio Torino, orchestrali suonano contro il commissariamento

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Il commissariamento del Regio "sarebbe l'ennesimo passo falso di questa giunta sul teatro simbolo della città": lo dicono gli orchestrali dell'ente lirico che manifestano a ritmo di musica davanti al Comune di Torino, dove è in programma il Consiglio d'indirizzo della fondazione.

All'ordine del giorno il commissariamento dell'ente, annunciato nelle scorse settimana dalla sindaca Chiara Appendino per far fronte ai conti in rosso dell'istituzione.

"Il commissariamento affosserebbe il teatro, nessun commissariamento di ente lirico ha portato al suo rilancio - sostengono gli orchestrali, applauditi dai passanti - Inoltre la sindaca lo ha proposto senza sentire le parti". La protesta a suon di musica proseguirà fino alle ore 13. (ANSA).