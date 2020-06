Salone Gusto cambia format, 6 mesi eventi diffusi e digitali

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Si terrà, ma con un format rivoluzionato dalle misure e precauzioni anti-Covid, Terra Madre Salone del Gusto 2020. "Sarà - annuncia Slow Food, che organizza la manifestazione con la Regione PIemonte e la Città di Torino - un'edizione globale, fisica e digitale, che partirà l'8 ottobre per un viaggio di 6 mesi attraverso tutti i Paesi della galassia Slow Food, mettendo in campo tecnologie digitali, eventi fisici diffusi e nuovi format".

"Oggi più che mai - dice Daniele Buttignol, direttore generale di Slow Food Italia - è necessario lavorare per affermare nuovi paradigmi economici, ambientali, sociali più sostenibili. Trasformare la crisi alimentare innescata dal Covid-19 in opportunità per ripartire da terra, agricoltura, ristorazione, turismo che generino benessere per il territorio e la collettività. Ancora una volta noi vogliamo farlo dando voce alle comunità che in questi mesi si sono mobilitate in tutto il mondo sostenendo i produttori di piccola scala mantenendo vivi i sistemi alimentari locali e tutelando le persone più fragili".

