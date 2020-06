Fase 3: Corner Sport Green, Biella riparte da sport minori

(ANSA) - BIELLA, 11 GIU - Ha come finalità la ripartenza delle attività nel post-coronavirus, e il supporto alle associazioni sportive nell'accesso ai bandi regionali, il progetto 'Corner Sport Green' promosso dalla Sesta commissione consiliare permanente del Comune di Biella.

Il progetto, giunto al secondo appuntamento, è entrato nel vivo sugli spalti dello stadio Pozzo-La Marmora, e ha visto il coinvolgimento di discipline sportive definite "minori", ma in realtà portabandiera di valori e tradizione, oltre che essere d'esempio educativo per i più giovani: tra le varie presenze registrate, quelle dei tiratori con l'arco (Federazione e Compagnia Arceri Biella), degli atleti del tennis tavolo (con l'Asd Tennis Tavolo Biella) e degli appassionati di sci (Asd Sci Club Biella). Hanno partecipato anche alcuni rappresentanti del mondo del karate, judo, pugilato.

"Gli apprezzamenti ricevuti dalle società - sottolineano i consiglieri Corrado Neggia e Alessio Ercoli - confermano l'intento del progetto: essere vicini e di aiuto a tutti, anche a chi è sempre stato, se non dimenticato, poco considerato".

Sono oltre 150 le società sportive a cui è stato rivolto l'invito. Gli appuntamenti proseguono domani. (ANSA).