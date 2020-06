Circolo Lettori, dopo tre mesi riaprono sedi Torino e Novara

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - La Fondazione Circolo dei Lettori riapre lunedì 15 giugno le sedi di Torino e Novara. Dopo quasi tre mesi di chiusura dovuta al lockdown, lettrici e lettori potranno tornare a vivere gli spazi che hanno ospitato, negli anni, migliaia di incontri a tema letterario, scrittrici e scrittori, persone di tutte le età. Ripartono le presentazioni delle ultime novità editoriali, sia in presenza per piccoli gruppi, sia online, sia al telefono con un nuovo format che permetterà al pubblico, in numero ridotto, di dare del tu al proprio scrittore preferito, collegato in sala via Skype. Il primo sarà Andrea Bajani, il secondo Marco Malvaldi.

Tornano la rassegna stampa mattutina guidata da Petunia Ollister; in inglese, con Rosemary Perry Wine e il suo Book Club; l'attualità con Marta Ciccolari Micaldi (La McMusa) e ospiti in collegamento, in un focus dedicato all'America oggi, No Justice No Peace. I bambini si divertiranno con le favole di Gianni Rodari lette da Dario Benedetto, gli adulti invece godranno dei versi poetici dell'associazione culturale Il menu della poesia.

In questi mesi, grazie alla programmazione digitale, la Fondazione Circolo dei Lettori ha proseguito la sua attività, con grandi lezioni, presentazioni online, approfondimenti.

(ANSA).