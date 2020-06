Calcio: Torino; Longo, dobbiamo ritrovare autostima

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Moreno Longo cerca di scuotere il Torino, penalizzato dal grave infortunio di Baselli - operato oggi, rientrerà a fine 2020 - e dalla nuova tegola dell'indisponibilità di Verdi, bloccato da una lesione muscolare di primo gradi, "Dobbiamo ritrovare l'autostima che avevamo perduto: - dice il tecnico granata a Torino Channel - abbiamo potenzialità per poterci esprimere in maniera diversa rispetto alle ultime uscite, dobbiamo pensare positivo e trovare fiducia in noi stressi attraverso le prestazioni che arriveranno già dalla partita contro il Parma".

Prima dello stop il Torino aveva inanellato 7 sconfitte consecutive, ora dovrà risollevarsi, affrontando tante partite ravvicinate: "Saremo tutti nelle stesse condizioni: - dice Longo - partiremo alla pari, ci saranno difficoltà ma la squadra non deve avere alibi e dovremo essere bravi ad adattarci: la capacità di adattamento farà la differenza. I giocatori calciatori si sono presentati nel migliore dei modi, vogliosi di ricominciare dopo questa lunghissima e atipica pausa e desiderosi di riprendere confidenza con il loro lavoro e con il pallone". (ANSA).