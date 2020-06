Nuovo assessore al Turismo per Alba, sindaco nomina Bolla

(ANSA) - CUNEO, 04 GIU - Il sindaco di Alba (Cuneo), Carlo Bo, ha nominato Emanuele Bolla assessore a Turismo, eventi, manifestazioni e città creative Unesco. Tutte deleghe che per il primo anno di mandato (Bo è stato eletto per il centrodestra nel 2019) erano gestite direttamente dal sindaco. Bolla era già assessore comunale (e vicesindaco) e contestualmente ha rimesso le deleghe precedenti (ancora da attribuire): Politiche giovanili, Informagiovani, Quartieri e frazioni, Formazione e lavoro e anche le funzioni di vicesindaco.

"Serviva un assessore ad hoc per occuparsi a tempo pieno del settore del turismo - commenta il primo cittadino - Bolla ha tutte le caratteristiche necessarie per ricoprire bene questo ruolo che sarà centrale per la ripartenza della nostra città e del nostro territorio. Oggi il comparto legato al turismo ha di fronte sfide complesse e la nostra amministrazione è pronta a dare risposte concrete". Bolla si dice "grato per la fiducia riconosciuta dal sindaco. Ho deciso di rimettere i miei incarichi precedenti, credo non compatibili in questo momento delicato con quello di assessore al Turismo". (ANSA).