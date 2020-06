Edizione online per Premio Ostana, scritture in lingua madre

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Torna il "Premio Ostana: scritture in lingua madre", appuntamento con le lingue madri del mondo che ogni anno riunisce a Ostana, paese occitano di 85 abitanti in Valle Po ai piedi del Monviso, autori di lingua madre da tutto il mondo, per un festival dedicato alla celebrazione della biodiversità linguistica. Nel corso degli anni, Ostana ha ospitato 37 lingue provenienti dai 5 continenti, unite dallo spirito di convivéncia, parola trobadorica che significa "l'arte di vivere insieme in armonia". Data l'impossibilità di realizzare la XII edizione nel modo classico, il Premio Ostana ha chiamato a raccolta i premiati delle scorse edizioni per realizzare due giorni di diretta online, il 5 e 6 giugno, sul sito premioostana.it con interviste, conferenze, contributi letterari, musicali, artistici.

Ci sarà un omaggio a Luis Sepúlveda con una maratona di lettura incrociata de La Gabbianella e il Gatto nelle lingue madri: sardo, catalano algherese, tabarchino, occitano alpino e francoprovenzale. (ANSA).