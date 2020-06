San Giovanni in streaming per Genova Firenze Torino

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Tre città, tre sindaci, ma lo stesso patrono. Torino, Firenze e Genova si preparano a festeggiare sul web San Giovanni. La conferma arriva dall'intervista social dei tre primi cittadini, Chiara Appendino, Dario Nardella e Marco Bucci, che danno appuntamento ai propri concittadini per il 24 giugno.

"Cosa farai il 24 giugno?" è la domanda che una voce fuori campo rivolge ai tre primi cittadini. Per tutti la risposta è la stessa: "Festeggio il patrono della mia città" con i capoluoghi che hanno in comune il santo protettore. A causa dell'emergenza coronavirus non ci saranno eventi di piazza, ma una grande festa a tre, in streaming, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. (ANSA).