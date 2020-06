Valle Anzasca accusa, falsi i dati diffusi sui lupi nel VCO

(ANSA) - MACUGNAGA (VCO), 01 GIU - ''La situazione è insostenibile. Occorre intervenire''. Parte dalla Valle Anzasca, una laterale dell'Ossola, il grido di allarme contro la presenza del lupo. In una riunione tecnici, europarlamentari, sindaci e il presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Arturo Lincio, hanno esternato le loro preoccupazioni per il diffondersi quotidiano di aggressioni da parte dei predatori.

''Sono in numero elevato, certo più di quanto non vogliano far sapere Regione e responsabili delle Asl'' dicono gli amministratori comunali. Enzo Bacchetta, uno degli allevatori della valle, denuncia: ''Un beffa quando si parla di solo 4 lupi nella provincia del VCO. I dati raccolti dicono ben altro''.

Presenze e danni del lupo sono stati segnalati dagli allevatori a Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Bannio Anzino.I l sindaco di Macugnaga, Stefano Corsi, denuncia: ne sono stati visti alcuni in paese. Un mese fa un lupo era davanti alla chiesa parrocchiale''.

Secondo il presidente Arturo Lincio: ''è assurdo che si tengano segreti i dati sulle presenze. Purtroppo il lupo è diventato un business a livello nazionale che porta con sé ingenti finanziamenti''. (ANSA).