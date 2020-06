Coronavirus: in Piemonte 21 contagi e 9 morti

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Sono 21 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi in Piemonte, 9 i decessi, 152 i nuovi guariti, mentre altri 2993 sono considerati in via di guarigione I dati del bollettino giornaliero sono stati diffusi dall'Unità di crisi regionale.

Il numero dei ricoverati in terapia intensiva scende a 54 (- 4 rispetto a ieri), negli altri reparti a 904 (-69).

Le persone in isolamento domiciliare sono 4.104. I tamponi diagnostici finora processati sono 321.476 , di cui 178.181 risultati negativi. (ANSA).