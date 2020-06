Cirio 'Piemonte in salute, riapriamo al resto d'Italia'

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - "La Festa della Repubblica quest'anno ha un duplice significato. Festeggiamo i valori della democrazia e della libertà, compressa negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria". Lo afferma in il governatore Alberto Cirio, che in video conferenza conferma la riapertura per mercoledì 3 giugno al resto d'Italia del Piemonte, "una regione in salute", e, "dalla metà di giugno, anche al resto d'Europa".

"I dati di oggi - sottolinea Cirio - testimoniano gli ottimi parametri, ma anche il grande lavoro fatto" (ANSA).