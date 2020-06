Coronavirus, in Piemonte 8 morti e 57 contagi

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - Continua il calo dei pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva del Piemonte: il numero totale è sceso a 46, rispetto a ieri -8. Negli altri reparti sono ora 849, con una flessione rispetto a lunedì di 55.

Il bollettino diffuso dall'unità di crisi regionale riporta 8 decessi, di cui nessuno al momento registrato oggi, 57 nuovi contagi (17 nelle rsa, 12 di asintomatici). I guariti sono 242 in più, altre 3034 persone sono "in via di guarigione".

I tamponi diagnostici finora processati sono 325.097, di cui 180. 283 risultati negativi. (ANSA).