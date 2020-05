2 Giugno: Circolo dei Lettori, 21 interventi di donne

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Una Festa della Repubblica al femminile con 21 interventi di donne, 21 come le donne della Costituente, racconto corale sui diritti e sui temi fondamentali della carta costituzionale: è l'iniziativa del Circolo dei Lettori sulla sua pagina Facebook e su circololettori.it.

Interverranno, tra le altre, Chiara Appendino, sindaca di Torino, Liliana Segre, senatrice a vita, con Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei Lettori, Anna Rossomando, vicepresidente del Senato, Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi, la scrittrice Dacia Maraini, Chiara Caucino, assessore Pari opportunità Regione Piemonte, la sociologa Chiara Saraceno, l'attrice Laura Morante, la giornalista Giovanna Botteri. Lunedì 1 giugno, inoltre, il presidente della Fondazione Circolo dei lettori Giulio Biino racconterà sui canali del Circolo, con il notaio Fabrizio Oliviero, come è nata la Costituzione e la sua lingua: una riflessione su come malgrado ci fossero 21 donne nella Costituente, nessuna è entrata nel comitato di redazione. (ANSA).