Coronavirus: ospedale Mauriziano, ecco totem per igiene mani

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - In tutto l'ospedale Mauriziano di Torino sono stati posizionati Totem con dispenser per l'igiene delle mani. In particolar modo agli ingressi, nelle sale d'attesa, nelle aree di Day Hospital e negli ambulatoriali.

Sui totem è indicata con semplici foto ed indicazioni la corretta tecnica di igienizzazione, come raccomandata dall'OMS.

"Sensibilizzare utenti e cittadini su questo semplice gesto, in questo particolare momento storico - spiega una nota dell'ospedale - è un atto di responsabilità sociale e sanitaria". (ANSA).