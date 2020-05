Oktoberfest annulla eventi italiani, tutto rimandato al 2021

(ANSA) - CUNEO, 28 MAG - L'incertezza legata all'evolversi dell'emergenza Coronavirus ha indotto la Sidevents Srl di Cuneo ad annullare i tre "Paulaner Oktoberfest", ufficialmente riconosciuti in Italia da Paulaner: la quinta edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo, la seconda edizione del Paulaner Oktoberfest Alessandria e la terza edizione del Paulaner Oktoberfest Rende, in provincia di Cosenza. Appuntamenti che attiravano in pochi giorni decine di migliaia di persone.

La decisione è stata presa dalla società organizzatrice in accordo con Paulaner, di cui è concessionaria esclusiva per l'organizzazione degli Oktoberfest in Italia, e con Wisea Eventi, con cui organizza in partnership l'evento in Calabria, in linea con la scelta annunciata nelle scorse settimana dall'Oktoberfest 'madre' di Monaco di Baviera, in Germania. Si sta lavorando per le edizioni del 2021. (ANSA).