Fase 2: il 2 giugno riaprono anche i Musei Reali

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - I Musei Reali festeggiano il settantaquattresimo compleanno della Repubblica accogliendo nuovamente i visitatori, mentre la Biblioteca Reale riapre oggi al pubblico con nuove modalità organizzative. Dal 2 giugno si potranno visitare il Palazzo Reale con l'Armeria, la Cappella della Sindone, il primo piano della Galleria Sabauda e il settore Torino del Museo di Antichità. le novità dei Musei Reali, il restauro "a vista" dell'altare della Cappella della Sindone. In occasione della riapertura, un esclusivo cortometraggio musicale presenta èreale, palinsesto di contenuti video sul sito dei Musei Reali.

"Nei due mesi più severi del confinamento - dice la direttrice Enrica Pagella - il centro della città era deserto, ma i musei non sono mai stati soli, grazie all'impegno della piccola squadra di personale che si alternava a presidiare la sicurezza dei palazzi e delle collezioni. Questa riapertura è piena di attese e di speranza. Dalla metà di aprile, quando la luce ha cominciato a filtrare in fondo al tunnel, ci siamo dedicati al piano di prevenzione e i primi stimoli sono venuti dal lavoro del Politecnico di Torino. Più che mai siamo persuasi del ruolo che i musei possono svolgere nei confronti della comunità come luogo di conoscenza e di benessere, e anche come memoria e simbolo di grandezze, di bellezze, di sfide che possono ispirarci in questo momento di incertezza". (ANSA).