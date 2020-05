Turismo, riapre settecentesca Villa Prato

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Dopo oltre due mesi di chiusura imposti dal lockdown riapre al pubblico, giovedì 28 maggio, Villa Prato, la residenza settecentesca che la famiglia Berta, produttrice della celebre grappa, ha trasformato in Relais de Charme a Mombaruzzo (Asti). Per la riapertura lo chef Andrea Cavallo ha creato un menu speciale che 'mescola' la tradizione piemontese, piatti di mare e cucina creativa, "Nell'ultimo periodo - spiega la famiglia Berta - si è lavorato per rendere la location un luogo sicuro per clienti e collaboratori, nel rispetto di tutte le normative atte a garantire la sicurezza delle persone. Ora tutto è pronto per accogliere nuovamente gli ospiti. L'obiettivo è quello di tornare presto alla normalità, sempre nel pieno rispetto delle disposizioni in materia CoVid-19. Il Ristorante Officina di Villa Prato è aperto tutti i giorni tranne il martedì e il mercoledì. (ANSA).