Presidente Langhe Roero e Monferrato, ripartiamo di slancio

(ANSA) - ASTI, 26 MAG - In Langhe Monferrato Roero si attende "un iniziale aumento del turismo di prossimità". A dirlo il presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Luigi Barbero in una nota in cui spiega che l'Infopoint turistico di Asti, sotto i portici di piazza Alfieri è stato riaperto al pubblico, dopo circa tre mesi di chiusura per lavori di ristrutturazione e rinnovo. "Ripartiamo con nuovo slancio - aggiunge - con gli uffici rinnovati da un'immagine unitaria che accomuna gli Infopoint di Asti e Alba".

Nella nuova sede, che è tornata operativa sotto i portici del palazzo della Provincia, sono previsti nuovi servizi interattivi per il pubblico, "ma che entreranno in funzione quando termineranno le limitazioni anticontagio" precisa l'Ente. Il nuovo ufficio turistico di piazza Alfieri è aperto tutti i giorni, da lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. (ANSA).