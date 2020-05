Ha lesione a emibacino, cammina con protesi 'custom made'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 MAG - E' tornata a camminare la paziente che 3 mesi e mezzo fa si era sottoposta a un complesso intervento eseguito da Marco Schiraldi, direttore di Ortopedia dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, per una lesione che le impediva il movimento. L'operazione, durata un'intera mattinata, ha impegnato l'equipe su una zona molto vasta dell'emibacino, intervenendo anche sulla pelle della donna che, poiché soffriva di grande obesità, aveva subito un importante dimagrimento proprio per sottoporsi al trattamento chirurgico.

"E' stato preceduto - spiega Schiraldi - da uno studio tridimensionale della lesione grazie alla tac e dalla ricostruzione in plastica attraverso una stampante 3D. Dopo questa fondamentale preparazione si è provveduto alla realizzazione di un impianto personalizzato 'custom made', ovvero composto prevalentemente in titanio con fenestrature a nido d'ape che permettono all'osso di crescervi all'interno, integrandosi così perfettamente con la protesi".

Ora la paziente sta bene: dovrà sottoporsi a controllo ogni 2 anni, ma al termine della fisioterapia potrà tornare a muoversi liberamente. (ANSA).