Folla per Frecce Tricolori, caso al Tavolo sicurezza

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Finiscono sul tavolo di pubblica sicurezza gli assembramenti che si sono formati nel pomeriggio, in diversi punti di Torino, per il passaggio delle Frecce Tricolori. Ad annunciarlo, su facebook, è la sindaca Chiara Appendino.

"Sono più che felice di complimentarmi con i torinesi e riconoscere l'impegno, loro e di noi come Istituzioni, quando le cose funzionano - scrive -. Ma questo non è stato il caso.

Porterò questa situazione al tavolo di pubblica sicurezza".

(ANSA).