Torino riapre locali, timori per assembramenti

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - "Si riparte con prudenza e si conta tanto sulla consapevolezza dei consumatori. Oggi si ipotizza apra il 70% degli esercizi". A dichiararlo è il direttore dell'Epat Torino, Claudio Ferraro, a proposito della riapertura di bar e ristoranti in tutto il Piemonte. "La preoccupazione maggiore è per cosa accadrà questo weekend per eventuali assembramenti nei locali della sera - prosegue Ferraro - Gli esercenti hanno accettato la riapertura con le nuove regole ma il rischio dell'assembramento c'è".

Un rischio che pare difficile da governare: "Si tratta di capire cos'è l'assembramento e da cosa è determinato - conclude il direttore dell'Epat - sul suolo pubblico non è un problema dell'operatore ma se è limitrofo al locale diventa difficile capire di chi è la responsabilità. Ci sarà comunque molta attenzione anche da parte degli operatori". (ANSA).