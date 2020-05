Prosegue calo Coronavirus, 60 contagi e 14 decessi

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Continua ad abbassarsi la curva di contagi e vittime con il Coronavirus in Piemonte: è di 60 l'incremento dei casi positivi riportato nel bollettino odierno dell'Unità di crisi regionale. I decessi registrati finora oggi sono 14 (il totale dall'inizio della pandemia è di 3771). Il numero dei pazienti dichiarati guariti si accresce di 611 unità, mentre altre 3307 sono considerati 'in via di guarigione': I ricoverati in terapia intensiva sono 76 (- 3 rispetto a ieri), negli altri reparti 1.291 (- 123). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.658 I tamponi diagnostici finora processati sono 281.897, di cui 155.663 risultati negativi. (ANSA).