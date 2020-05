Incidenti stradali: moto contro auto, muore motociclista

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Incidente stradale mortale nel tardo pomeriggio a Bussoleno (Torino), in Valle di Susa. Un motociclista di 60 anni residente a Bruino è morto alla guida della sua Yamaha scontrandosi contro una Nissan Qashqai. Illeso il cui conducente di quest'ultima, negativo all'alcoltest.

Secondo i primi accertamenti, sembra che al momento dell'impatto l'auto stesse svoltando. Immediati i soccorsi del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. (ANSA).