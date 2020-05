'Meraviglia dietro angolo', riapre Reggia Venaria

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - La meraviglia è dietro l'angolo è lo slogan della nuova campagna pubblicitaria che promuove la riapertura al pubblico della Reggia di Venaria. Dopo il periodo forzato di interruzione dovuto all'emergenza sanitaria, da sabato 23 maggio sono di nuovo visitabili a pagamento i lussureggianti Giardini. Da sabato 30 maggio riaprono anche la Reggia, il Castello della Mandria e la mostra Sfida al Barocco.

Roma Torino Parigi 1680 - 1750, primo grande evento espositivo di livello internazionale che si inaugura in Piemonte nel 2020. La mostra, che vanta l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, è organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude con partner Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Museo del Louvre e altri importanti musei di Roma, Torino e Parigi L'accesso è consentito per gruppi previa prenotazione online.

Tutto il complesso resterà aperto anche per il Ponte del 2 della Fondazione Compagnia di San Paolo, (ANSA).