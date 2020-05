Fase 2: muore per Covid,titolare e colleghi aiutano famiglia

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Muore per il Covid e i colleghi della pasticceria in cui lavorava fanno una colletta per aiutare la sua famiglia, "perché per tutti noi lui era un fratello" A raccontare questa storia su Facebook è la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che oggi pomeriggio ha fatto visita alla pasticceria, un locale storico del popolare quartiere Barriera di Milano.

"Non so se in 37 anni di attività abbiano mai visto un periodo così difficile, ma ho visto tanta forza e tanta voglia di ricominciare - commenta Appendino - Non prendiamoci in giro, la Fase 2 è dura: al netto degli entusiasmi e di tutto quello che di bello si può dire significa nuove, difficili, abitudini" e "sacrosante regole sanitarie da rispettare. Significa - aggiunge - non sapere se e quanto dovrai aspettare per entrare nel tuo negozio preferito e se i tuoi clienti avranno voglia di attendere. Però sentirmi dire 'per noi essere qui ad aspettare vuol dire anche aiutare come possiamo', mi ha riempito il cuore e mi fa pensare che tutti insieme, questo enorme patrimonio della nostra comunità possiamo preservarlo e farlo ripartire".

