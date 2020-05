Coronavirus: sierologici per dipendenti Confindustria Cuneo

(ANSA) - CUNEO, 12 MAG - Test sierologici per i 50 dipendenti e i vertici di Confindustria Cuneo, inclusa la direttrice Giuliana Cirio e il presidente Mauro Gola. Effettuati oggi, i risultati sono attesi nei prossimi giorni.

Non hanno valore clinico, ma solo epidemiologico.

L'associazione degli industriali intanto ha organizzato il primo seminario virtuale della fase 2 proprio sui test sierologici e dispositivi di protezione individuale: hanno partecipato oltre 150 aziende connesse in remoto, più del 10% degli iscritti. Tra le aziende che lo hanno già effettuato la Merlo di Cervasca su 1.400 dipendenti, per riaprire in sicurezza. (ANSA).