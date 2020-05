Royal Academy of Make Up, 200 al corso on line di trucco

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Sono stati oltre 200 i partecipanti al Challenge online indetto dalla Royal Academy of Make Up, accademia Torinese del trucco. Il Challenge ha visto la partecipazione da tutta Italia, seguendo le direttive #iorestoacasa, di semplici amatori del trucco e professionisti che si sono sfidati in due categorie. La categoria Beauty - il trucco classico - e la categoria Fantasy, dove gli artisti hanno dato spazio alla loro creatività.

Un Challenge virtuale, ma con premi reali: buoni per corsi, set di 12 pennelli professionali, il libro Make Up Trainig Book (scritto e utilizzato da Stella Grossu, titolare della Royal Academy, con i suoi allievi), pochette di trucco. "Non ci aspettavamo un successo simile, e il livello dei lavori proposti è estremamente alto dei partecipanti. Speriamo che soprattutto in questo periodo, abbia potuto contribuire ad allontanare per un attimo le difficoltà del momento, pur restando a casa", commenta Stella Grossu. (ANSA).