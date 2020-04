Terre Miroglio si espande, vigneti a 120 ettari

(ANSA) - TORINO, 29 APR - L'azienda vitivinicola Terre Miroglio, di proprietà di Edoardo Miroglio, con la moglie Ivana e i figli Marta e Franco, si espande nella Langa e nel Monferrato e arriva a 120 ettari complessivi con le ultime acquisizioni, 7,5 ettari di terreni a a Cissone (Cuneo), nell'area di origine del'Alta Langa docg, e 12 ettari a Nizza Monferrato (Asti), nella zona del Nizza docg.

Terre Miroglio comprende le aziende vitivinicole Tenuta Carretta (a Piobesi d'Alba) e Malgrà (a Mombaruzzo), "Da sempre la nostra famiglia lavora, crede e investe sul territorio di questa parte del Piemonte, storicamente attraverso il comparto tessile, e da oltre trent'anni con un impegno diretto e crescente nella produzione di grandi vini", spiega Ivana Brignolo Miroglio, presidente di Terre Miroglio e coordinatrice, per il Piemonte, dell'associazione nazionale "Donne del vino".

Giovanni Minetti, amministratore delegato di Terre Miroglio, sottolinea un valore che va oltre il prodotto vino: "Le vigne non rappresentano un patrimonio prezioso solo per la produzione vitivinicola. Il riconoscimento Unesco pone l'accento su come includano anche un grande valore culturale, storico e sociale.

In questi anni condizionati dal fenomeno del riscaldamento globale stiamo assistendo a una serie di cambiamenti anche dal punto di vista della risposta della vite all'esposizione al sole. Questo ci induce a fare valutazioni diverse da quelle che venivano fatte prima del 2000. Alcuni versanti ritenuti in passato poco adatti alla produzione di vini di qualità - spiega Minetti - sono oggi rivalutati perché in grado di produrre uva meno stressata, con un migliore rapporto tra acidità e zuccheri e una buona maturazione di polifenoli e antociani." (ANSA).