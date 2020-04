Carla Nespolo, 25 aprile sarà nuova rinascita

(ANSA) - TORINO, 25 APR - "Facciamo sì che questo 25 Aprile 2020 ci indichi la strada per una società più libera e solidale.

Sarà una nuova rinascita che i partigiani avrebbero voluto".

Così Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi, nella maratona sul web promossa dal consiglio regionale del Piemonte.

La presidente dell'associazione partigiani è intervenuta durante la finestra dedicata all'iniziativa #ioresto libero #iorestolibera, ideata dal fondatore e presidente di Slow Food, Carlo Petrini, per celebrare la festa della Liberazione e per la campagna di raccolta fondi per i senza casa e le mense dei poveri. Il crowfundong ha raggiunto la quota di 6000 donatori, le donazioni saranno gestite da Croce Rossa Italiana e Caritas.

Carla Nespolo ha chiuso il suo intervento con un messaggio rivolto a "quelli che oggi chiamiamo anziani e i popoli primitivi riconoscevano invece come i saggi. Ora che il terribile morbo del Coronavirus si porta via tanti di questi saggi, a loro diciamo grazie: l'impegno nel vostro nome ci sarà anche nelle giovani generazioni". (ANSA).