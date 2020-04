Coronavirus: rsa Piemonte, 20 mila tamponi, 4800 positivi

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Nelle rsa (residenze sanitarie assistenziali) del Piemonte sono stati eseguiti oltre 20 mila tamponi del Coronavirus a ospiti e personale, con una copertura pari all'80% delle strutture esistenti: Lo comunica la Regione precisando che i test complessivi nelle rsa, alla data del 20 aprile, sono: 20.642, sul totale di 102.082 realizzati in Piemonte. Nelle rsa 4.812 tamponi hanno dato risultati positivi, 9.891 negativi, mentre 5.939 erano in attesa - al 20 aprile - dell'esito.

Le strutture per anziani del Piemonte sono 750, con più di 40 mila ospiti e circa 15 mila dipendenti.

Dai dati ricevuti dalle singole RSA, attualmente è risultato positivo al Covid-19 il 35% degli ospiti e il 23% del personale (percentuale - precisa la Regione.- riferita ai tamponi effettuati alla data del 15 aprile e comunicati dall'80% delle strutture).

I decessi nelle rsa, al 15 aprile, sono stati 660 in più dell'analogo periodo del 2019: 397 sono risultati positivi al Coronavirus.

"Circa 7 mila tamponi sono stati effettuati tra il 14 e il 20 aprile - sottolinea il dott. Edoardo Tegani, responsabile sanitario dell'Area Rsa dell'Unità di crisi regionale -. Un incremento importante in meno di una settimana, che continuerà nei prossimi giorni per potenziare al massimo il monitoraggio sia dei dipendenti che degli ospiti delle nostre rsa". (ANSA).