Fondazione per la cultura Torino, Isaia nuovo segretario

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Alessandro Isaia è il nuovo segretario generazione della Fondazione per la Cultura Torino.

Una Commissione lo ha scelto tra le 27 candidature pervenute.

L''incarico ha la durata di 5 anni. Isaia, architetto di 49 anni esperto di comunicazione applicata ai beni culturali, succede ad Angela La Rotella, segretario della Fondazione dalla sua nascita, che il Consiglio Direttivo ringrazia "per l'impegno e la professionalità nel lavoro dimostrati in questi anni" e che da maggio sarà dirigente al Politecnico di Torino.

Numerose le esperienze nel curriculum di Isaia, che ha anche un master della Scuola Normale Superiore di Pisa ed è docente in vari master e corsi universitari. Ha fatto parte del Comitato organizzatore della BIG-Biennale Internazionale dei Giovani Artisti di Torino, diretta da Michelangelo Pistoletto, ed è stato Manager degli Eventi Culturali per il Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Responsabile del settore Comunicazione, Marketing & Web della Fondazione Torino Musei, e direttore organizzativo di "T2-Triennale d'Arte Contemporanea di Torino", è stato Project Manager dell'Abbonamento Musei Lombardia Milano e, dal giugno 2017, direttore della Fondazione Artea, costituita dalla Regione Piemonte per valorizzare e promuovere il patrimonio culturale materiale e immateriale di Cuneo e della sua provincia. (ANSA).