Coronavirus: Piemonte, si rafforza calo pazienti intensiva

(ANSA) - TORINO, 09 APR - Sono 25 in meno rispetto a ieri i ricoverati in terapia intensiva, in Piemonte, positivi al coronavirus. Il totale, in calo ormai da una settimana, scende così a 398 pazienti. Un dato che fa ben sperare, come quello dei guariti: sono 865, 133 in più di ieri; altri 834 sono "in via di guarigione". Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che comunica anche altri 70 decessi, per un totale di 1.487 dall'inizio dell'emergenza, e 14.671 contagi, 707 più di ieri.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 55.548, di cui 30.781 risultati negativi. (ANSA).