Cirio, chiederò poteri straordinari per il Piemonte

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, chiederà poteri straordinari per gestire l'emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato al Consiglio regionale, in videoconferenza. "Con le regole vigenti in condizioni normali - ha detto - tra due anni siamo ancora qui.

Per agire in tempi rapidi, come è assolutamente necessario, abbiamo bisogno di poteri straordinari, come è stato fatto per la ricostruzione del Ponte Morandi". Nel frtattempo, Cirio ha intenzione di proporre la proroga al 14 o al 20 aprile delle ordinanze per le misure restrittive anti-contagio, (ANSA).