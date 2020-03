Marijuana nello zaino, denunciato 'fattorino' della droga

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - . "Vado a prendere gli ingredienti per una torta da un mio amico", ma nello zaino nascondeva un pacco di biscotti con 22 grammi di marijuana. Un 17enne è stato fermato dai carabinieri a Vigone (Torino), nell'ambito dei controlli per il rispetto delle misure anti coronavirus. E' sospettato di essere il 'fattorino della droga' di una famiglia dedita alla coltivazione di marijuana.

A casa del giovanissimo, che vive con i genitori di 57 e 62 anni, entrambi pensionati, i militari dell'Arma hanno trovato circa due chili e mezzo di marijuana e duecento grammi di semi di canapa ancora da piantare. Dagli accertamenti è emerso che la famiglia si era attrezzata per coltivare le piante di marijuana nel cortile della loro abitazione di campagna, chiuso alla vista esterna, essiccandole poi in casa. Il tutto è stato sequestrato e l'intera famiglia è stata denunciata. (ANSA).