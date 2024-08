Parigi 2024: baci e proposte di nozze, i Giochi de l'amour

Ah l'amour l'amour. Nei Giochi cominciati sulle note dell'inno di Edith Piaf - per voce strabiliante di Celine Dion - in una Parigi più romantica che olimpica c'è stato il trionfo della felicità di coppia: baci, abbracci e proposte di matrimonio. "Elle a dit oui!" esultano nei palazzetti, nelle arene, nelle strade che hanno regalato giuramenti di amore eterno. Ha detto sì Alessia Maurelli, terza Olimpiade e bronzo con le azzurre della ritmica: quando i giudici sancivano il verdetto, la ginnasta si è ritrovata all'Arena La Chapelle il fidanzato Massimo Bertelloni in ginocchio e con l'anello. Lacrime, baci e proposta accettata.

Del resto la città più romantica al mondo non poteva non offrirsi all'amore e anche nelle settimane olimpiche non è venuta meno alla sua naturale inclinazione. Nozze in vista nella squadra cinese di badminton: Huang Yaqiong dalla Ville Lumiere si riporta la medaglia e il brillante che il fidanzato, ormai futuro marito Zheng Siwei, le ha regalato dopo la finale di doppio misto. Proposta per due nella vela per le skipper francesi Charline Picon e Sarah Steyaert, bronzo nel 49er FX: i rispettivi fidanzati al termine della gara hanno fatto la proposta di matrimonio.

E sempre tra i padroni di casa l'atleta Alice Finot, finita ai piedi del podio nei 3000 siepi ma con un tempo da record europeo, ha dato seguito al suo fioretto: allo Stade de France è andata ad abbracciare il suo compagno, si è inginocchiata e gli ha chiesto di sposarla con tanto di scritta l'amour est à Paris.

Un questione di anelli, cominciare da quello (la fede nuziale) persa da Gianmarco Tamberi nella Senna mentre sventolava la bandiera da alfiere azzurro nella cerimonia inaugurale. Episodio che non si sarebbe rivelato beneaugurante visto l'epilogo choc dei Giochi del campione del salto in alto. Ma per Gimbo tutto il passaggio ai Giochi è stato costellato di frasi d'amore e rinnovate promesse alla sua Chiara.

Dopo l'argento nella pistola 10 metri, Federico Nilo Maldini ha chiesto alla sua Carlotta Bozzano di sposarlo. Ma richieste di nozze a parte, in queste settimane di gara il filo rosso dell'amore ha unito sport e paesi: Giochi di abbracci e baci appassionati. Come quello di Alice Bellandi, oro nel judo alla sua fidanzata Jasmine. Quello appassionato di Novak Djokovic che dopo l'oro e le lacrime al Roland Garros è corso a baciare la moglie Jelena. E ancora il bacio di Nicolò Martinenghi alla fidanzata Adelaide dopo l'oro nei 100 rana. C'è il bacio di congratulazioni tra Tom Daley e il compagno di tuffi Noah Williams, i baci alla nuotatrice francese Charlotte Bonnet dai suoi compagni di squadra, e ancora i baci tra le rugbiste della squadra neozelandese.

Si sono baciati sugli spalti i genitori di Simone Biles all'ennesima impresa della ginnasta prodigio, il re dell'asta Duplantis con la fidanzata modella Desirèè, il tenero bacio del pallavolista Usa Smith alla sua piccola Amelia. Anche Paola Egonu festeggia il trionfo della pallavolo abbracciando il 'moroso' Leonardo. In origine poi il bacio che tanto ha fatto discutere tra il presidente Emmanuel Macron e la ministra dello sport Amelie Oudea-Castera. Baci e tante anche quelle tra sportivi in gara: Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, scelti anche come portabandiera dell'Italia nella cerimonia di chiusura, stanno insieme da tre anni e a Parigi hanno gareggiato in contemporanea. Mentre lei conquistava l'oro a squadre nella spada, lui si prendeva il bronzo negli 800 stile. E hanno gareggiato nello stesso giorno anche i judoki Gabriella Willems e l'azzurro Christian Parlati. I Giochi salutano l'amore resta.

Si spera.