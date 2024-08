Parigi: Atletica, Patta al posto di Desalu nella 4X100 azzurra

C'è un avvicendamento nel quartetto azzurro che in serata disputerà la finale della staffetta 4X100 metri di Parigi 2024, per la quale c'è grande attesa. Il responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo ha infatti deciso di schierare in terza frazione Lorenzo Patta anziché Fausto Desalu. Confermati Matteo Melluzzo in prima, Marcell Jacobs in seconda e Filippo Tortu in quarta. Richiesta del motivo dell'avvicendamento di Desalu, la Fidal si è limitata a rispondere di non avere "notizie di infortuni".



