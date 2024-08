L'Italia valuta il ricorso al Tas sull'eliminazione del Settebello

La Federnuoto italiana sta valutando "il ricorso al Tas" contro la World Aquatics, la federazione mondiale che ha respinto l'istanza dell'Italia per riconoscere l'errore tecnico in Italia-Ungheria, quarto di finale di pallanuoto alle Olimpia di Parigi 2024 perso ieri dal Settebello.

La Fin parla di "appello respinto con motivazioni fantasma" e di "incongruenze" nel comunicato, nel quale è citato un articolo delle regole di competizione "che non risulta esistere". Al centro del ricorso, l'espulsione di Condemi per "brutalità": la tesi italiana è che l'azzurro abbia colpito l'avversario con la mano non intenzionalmente, al termine di un tiro.

Ora e' ufficiale, è stato respinto il ricorso dell'Italia dopo la sconfitta del Settebello di pallanuoto contro l'Ungheria, ieri, ai quarti di Parigi 2024.L'Italia, che aveva gia' vigorosamente protestato a fine partita, nel ricorso ha parlato di "errore tecnico". La decisione di respingere l'istanza degli azzurri è stata formalizzata dalla World Aquatics.













