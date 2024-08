Parigi: Italia bronzo nell'inseguimento a squadre. Ganna: 'Vale più di un oro'

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l'Italia è medaglia di bronzo nell'inseguimento a squadre del ciclismo su strada. Nella finale per il terzo e quarto posto gli azzurri - Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Milan e Jonathan Milan - hanno battuto la Danimarca.

Per l'Italia è la 27/a medaglia: nove ori, dieci argenti e otto bronzi. L'oro dell'inseguimento a squadre è stato vinto dall'Australia che nella finalissima ha superato la Gran Bretagna.

"Questo bronzo vale molto più di un oro perché quando le cose vanno in modo diverso restano in pochi. Non è mai facile ripetersi a massimi livelli".

Filippo Ganna commenta così la vittoria del bronzo nell'inseguimento a squadra su pista alle Olimpiadi di Parigi. "E' sempre facile salire sul carro dei vincenti. A Tokyo avevamo un po' sorpreso e dopo ieri siamo caduti a tanti... ma nulla è scontato soprattutto a questi livelli - sottolinea Ganna - Oggi bisogna dire grazie ai nostri compagni, allo staff. Alle persone che si sono sempre fatti in quattro, hanno sacrificato la famiglia e tutto e sono stati con noi in ritiro. E grazie a questi altri tre scalmanati che ti fanno sempre tornare".



