Parigi, altri due ori azzurri nello Skeet Misto e nella trave

In tutto sono 9 le medaglie d'oro conquistate finora dall'Italia ai Giochi olimpici.

La coppia Diana Bacosi e Gabriele Rossetti ha vinto l'oro nello Skeet Mixed Team; in precedenza l'oro nella trave di Alice D'Amato, con il bronzo di Manila Esposito. Fuori dal podio la superstar americana Simone Biles, che si complimenta con le azzurre: 'Esempio per le giovani ginnaste italiane'. Nel volley: Giappone ko, Italia in semifinale



GLI AZZURRI IN GARA OGGI

Alice D'Amato oro alla trave, Manila Esposito bronzo

Italia oro nello Skeet Misto con Bacosi-Rossetti

Pallavolo: Giappone ko, Italia in semifinale

