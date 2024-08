Parigi: un'altra medaglia all'Italia, Errani-Paolini in finale: 'Ora vogliamo l'oro'

Un'altra medaglia certa per l'Italia, ed è storica per il tennis.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in finale per l'oro del doppio femminile a Parigi 2024, dopo aver battuto in semifinale la coppia ceca Karolina Muchova-Linda Noskova 6-3 6-2.

Per il tennis si tratta di una storica medaglia olimpica: l'ultima era stata infatti 100 anni fa, con Uberto de Morpurgo, bronzo a Parigi 1924.

"È un sogno che si avvera, è qualcosa di incredibile. Io ho sempre avuto questo 'pallino' di una medaglia olimpica ed esserci riuscita al mio ultimo tentativo è pazzesco. Sono troppo felice" queste le parole di Sara Errani.

"Mi sto rendendo conto di quanto sia importante un'Olimpiade: è al top degli eventi", ha aggiunto Paolini, finalista nel 2024 al Roland Garros e a Wimbledon:

"E ora vogliamo l'oro", hanno detto le due tenniste azzurre.

"Una medaglia olimpica, che raggiungiamo dopo 100 anni per merito di due atlete straordinarie, completa il momento storico che il tennis italiano sta attraversando". Così, al Roland Garros, il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, commenta la qualificazione di Sara Errani e Jasmine Paolini alla finale del doppio femminile di Parigi 2024. "Tutto il nostro Paese - aggiunge - domenica farà il tifo per queste splendide ragazze che, sono convinto, non si sentiranno appagate da questo grande risultato già raggiunto".

