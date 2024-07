Dopo il canottaggio argento anche nel tiro a volo con Stanco nel trap

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l'azzurra Silvana Maria Stanco è medaglia d'argento nella prova del trap del tiro a volo. Oro ad Adriana Ruano Oliva (Guatemala), bronzo a Penny Smith (Australia). Per l'Italia è la tredicesima medaglia (tre ori, sei argenti e quattro bronzi).

"Provo un'emozione indescrivibile, non so che dire, solo che ero piena di stimoli. Non vedo l'ora di mettermi al collo la medaglia". Lo dice Silvana Maria Stanco, dopo il pianto nelle braccia della sorella Cristina, dalla quale è subito andata dopo la fine della gara del Trap donne in cui è stata argento. "Ci ho sempre creduto, per arrivare fin qui ho lavorato tanto - dice ancora Stanco -, e adesso è bellissimo. La Ruano Oliva? Oggi era imbattibile, ha sparato benissimo".

Nella quinta mattinata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024, per l'Italia, è arrivato un argento dal canottaggio con il 4 di coppia.

Italia argento nel 4 di coppia

Allo stadio nautico di Vaires-sur-Marne, l'equipaggio italiano - formato da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili - ha chiuso la finale olimpica con il tempo di 5'44''40, battuto solo dall'Olanda (5'42''00) e davanti, in un finale da ricordare, alla Polonia, bronzo con 5'44''59.

"Ho finalmente vinto quella medaglia che dovevo vincere per Pippo. Non c'ero riuscito a Tokyo, ma oggi ce l'ho fatta": così Giacomo Gentili, uno degli azzurri del 4 di coppia che hanno ottennuto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una medaglia dedicata al compagno di squadra Filippo, per tutti Pippo Mondelli, morto, a 27 anni, nel 2021 per un tumore. Sulla barca, con Gentili, anche Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento. "Alla famiglia Mondelli - ha raccontato Panizza - avevo promesso che avremmo vinto una medaglia olimpica sul quattro di coppia: ci siamo riusciti e Pippo sarà fiero di noi".

