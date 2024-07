Parigi: Djokovic-Nadal incantano ai Giochi, vince il serbo

Grande tennis ai Giochi olimpici. In una gara del secondo turno del tabellone maschile del torneo di Parigi 2024, sulla terra rossa del Roland Garros, Nole Djokovic ha battuto Rafa Nadal 6-1 6-4. Si è trattato del sessantesimo scontro diretto, forse l'ultimo, di due carriere straordinarie: il serbo è ora in vantaggio 31-29.

Nadal stizzito, non chiedetemi più se mi ritiro- "Ogni singolo giorno mi chiedete se mi ritiro. Provo a fare del mio meglio ogni giorno, quando deciderò di ritirarmi ve lo farò sapere", replica stizzito Nadal in zona mista alla domanda se fosse il suo ultimo match in carriera dopo aver perso ai Giochi contro Djokovic."Non potete aspettarmi sempre dopo ogni partita con questo pensiero, lascia o non lascia. Mi sono divertito per tanti anni - conclude - ho sofferto con tanti infortuni negli ultimi due anni, se dovessi sentire che non sono più abbastanza competitivo, deciderò di ritirarmi e ve lo farò sapere. Ma fino ad allora non potete chiedermi sempre se mi ritiro oppure no".







