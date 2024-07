Parigi 24: Italia argento e bronzo, ma è ancora caccia all'oro

Nella mattina della prima domenica di gare ai Giochi olimpici di Parigi 2024, per l'Italia, dalla pistola 10 metri sono arrivati un altro argento e un altro bronzo. Il bilancio attuale del medagliere italiano parla di cinque medaglie: due argenti e tre bronzi. Continua quindi la caccia al primo azzurro, con le speranze che si spostano per il pomeriggio e la sera, in particolare sulla judoka Odette Giuffrida e sulle tre fiorettiste impegnate nella prova individuale. A Chateauroux, sede delle gare di tiro a segno, Federico Nilo Maldini (argento) e Paolo Di Monna (bronzo) si sono arresi solo al cinese Yu Xie, cresciuto nel corso di una finale a otto che aveva visto una partenza super degli italiani, in alcuni momenti primo e secondo della classifica parziale. Comunque, una grande soddisfazione per i due azzurri con la pistola.

Nel judo, eliminato negli ottavi Matteo Piras (-66kg) dal serbo Buncic, l'Italia punta tutto su Odette Giuffrida (argento a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2020) che nei primi due combattimenti della categoria -52 kg ha sconfitto l'americana Delgado e l'ungherese Pupp, conquistando così la semifinale, con una medaglia nel mirino. Nella stessa categoria, clamorosa eliminazione della giapponese Uta Abe (tra le favorite per le medaglie) che ha perso al secondo turno contro l'uzbeka Keldiyorova. Nel fioretto femminile le tre italiane (Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi) sono agli ottavi di finale, con un tabellone che potrebbe portare al primo derby azzurro solo in semifinale.

Esordio convincente a metà per la nazionale di pallavolo femminile guidata da Julio Velasco, che ha portato a casa il successo contro la Repubblica Dominicana, lasciando però per strada un set, il secondo. Trascinatrice delle azzurre la solita Paola Egonu, che ha chiuso con uno score di 25 punti. Capitolo batterie del nuoto: Alberto Razzetti ha conquistato la finale olimpica dei 400 misti con il sesto tempo totale. Bene anche Benedetto Pilato, che ha ottenuto il pass per la semifinale dei 100 metri, facendo cosà già meglio di Tokyo 2021 quando fu eliminata proprio nelle batterie. Un po' in difficoltà, ma era prevedibile dopo il bronzo di ieri con la 4x100 stile libero, Thomas Ceccon che, con il 12/o tempo, ha comunque conquistato l'accesso alla semifinale a cinque cerchi.



